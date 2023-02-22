На столичному Печерську оперативники затримали двох грабіжників

У результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці розшукали нападників та повідомили їм про підозру у скоєнні грабежу. За скоєння злочину в умовах воєнного стану спільникам загрожує до десяти років ув’язнення.

До поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до медичного закладу був госпіталізований киянин із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості. Потерпілий пояснив, що поблизу станції метро Олімпійська до нього підбігли невідомі, побили та відібрали мобільний телефон, гроші та інші особисті речі. Для документування події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та оперативники.

Отримавши інформацію про злочин працівники кримінальної поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів, зокрема вивчили відеоматеріали із вуличних камер та встановили нападників і маршрут їх руху. За декілька годин поліцейські затримали спільників.

Правопорушниками виявилися уродженець Запоріжжя, 2002 року народження та киянин, 1980 року народження. Фігурантів було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та під час особистого обшуку у них вилучили викрадені речі потерпілого.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, який карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманим про підозру у та подали клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів.

Відділ комунікації поліції Києва