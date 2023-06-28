На столичному Печерську затримали серійного крадія електросамокатів
Киянин планував продати викрадете на запчастини. Наразі слідство довело причетність зловмисника до трьох фактів крадіжки. На час досудового розслідування чоловік перебуватиме під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.
Під час відпрацювання оперативної інформації працівники оперативно-пошукового сектору кримінальної поліції Печерського управління поліції викрили і затримали місцевого мешканця, який скоїв серію крадіжок електросамокатів на території Печерського району столиці.
Встановлено, що зловмисник здійснював відключення GPS-трекерів на пристроях перерізавши проводи та викрадав їх, щоб розібрати та продати комплектуючі деталі. Усі викрадені самокати у зібраному та розібраному вигляді він зберігав у себе в гаражі. Фігуранта затримали «на гарячому» під час вчинення чергового злочину на вулиці Михайла Бойчука.
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Зловмисником виявився киянин, 1983 року народження. У ході проведення невідкладного обшуку у гаражному приміщенні правоохоронці вилучили 10 електросамокатів у зібраному та розібраному стані, а також інші деталі до них.
За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За погодженням із Печерською окружною прокуратурою затриманому повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet