На столичних Позняках поліцейські затримали чоловіка, який двічі обікрав одну квартиру

У зловмисника вилучили речові докази. Розпочато кримінальне провадження, фігуранту загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про квартирну крадіжку. Заявниця повідомила, що під час її відсутності, невідомі проникли до квартири на вулиці Бориса Гмирі та викрали ноутбук, годинник та гроші. На місті події для документування прибула слідчо-оперативна територіального підрозділу.

Як повідомив заступник начальника відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко, зловмисник шляхом підбору ключів проник до приміщення та поцупив майно власниці:

«Під час комплексу оперативних заходів працівники підрозділу спільно з колегами з управління карного розшуку главку швидко встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його. Ним виявився 37-річний киянин, який протягом кількох діб двічі проникав до квартири потерпілої та шукав коштовності. Ми вилучили у зловмисника частину викраденого майна. Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід».

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомили фігурантові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва