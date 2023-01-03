На Стрийщині чоловік наніс смертельне ножове поранення сину
Вранці від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. За скоєне затриманому, 75-річному місцевому мешканцю, загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі.
2 січня, близько 19.00, до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в будинку одного з сіл Стрийського району чоловік отримав ножове поранення і був госпіталізований.
На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції. Поліцейські встановили особу потерпілого, 47-річного місцевого мешканця. Також встановлено, що між ним та його 75-річним батьком виник конфлікт, у ході якого зловмисник завдав сину удару ножем у спину.
Вранці від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Зловмисник затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації поліції Львівської області