На Стрийщині затримали зловмисника, який спричини сусіду тяжкі травми

За скоєне затриманому загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

Як встановили співробітники Стрийського районного управління поліції, 16 липня 56-річний мешканець одного з сіл району прийшов у дім до свого 47-річного сусіда. Між чоловіками виник побутовий конфлікт, під час якого гість жорстоко побив господаря сокирою, спричинивши йому тяжкі травми та втік з місця події. В подальшому медики діагностували у потерпілого, зокрема, перелом скроневої кістки та інші тілесні ушкодження.

Проведеними заходами оперативники кримінальної поліції спільно з співробітниками інших служб територіального підрозділу поліції встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі Стрийського районного управління поліції, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області