На Сумщине нелегального лесоруба подозревают еще и в убийстве

Шосткинская окружная прокуратура 28 мая сообщила о подозрении трем мужчинам, которые незаконно срубили 62 дерева (ч.4 ст.246 УК Украины).

По данным следствия, трое местных жителей по предварительному сговору в прибрежной защитной полосе реки Ивотка в марте этого года без соответствующего разрешения незаконно срубили 62 дерева породы «ольха». Согласно заключению экспертизы, противоправными действиями подозреваемых причинен ущерб окружающей среде на сумму почти 400 тыс. грн.

К перевозке незаконно срубленных деревьев мужчины привлекали еще одного местного жителя. Когда его остановили сотрудники полиции, мужчина дал показания правоохранителям, указав, кто именно его наняли для перевозки древесины. Уже 27 марта подозреваемые вывезли этого человека за город, чтобы убедить не сотрудничать с правоохранителями. Во время общения один из них достал из багажника авто топор, которым трижды ударил потерпевшего. 37-летний мужчина скончался на месте происшествия. Тело погибшего закопали в лесополосе. Только через месяц правоохранителям удалось установить обстоятельства исчезновения свидетеля и разоблачить лиц, причастных к преступлению.

Поэтому, кроме незаконной вырубки леса, один из них будет отвечать еще и за умышленное убийство (ч.1 ст.115 УК Украины), двум другим инкриминируется сокрытие преступления (ч.1 ст.396 УК Украины). // Ваш шанс