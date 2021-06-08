На Сумщине заключенный взломал платежные системы ряда операторов и получал деньги вместо продавцов

Заключенный из Сумской колонии разработал план, как нажиться за счет интернет-торговцев, при помощи вмешательства в работу электронной системы «Новой Почты». Обладая острым умом и большим количеством свободного времени, он проанализировал алгоритмы работы системы, связанные с работой личных электронных кабинетов клиентов, возможностью управления посылками и движением денежных средств, поступающих от получателей товаров.

Также криминальный талант изучил условия авторизации, регистрации и доступа к личным кабинетам клиентов, в результате чего выявил недостатки в обеспечении конфиденциальности и безопасности работы указанной системы, и разработал алгоритм несанкционированного доступа к личным кабинетам, с целью дальнейшего завладения денежными средствами продавцов, которые пересылают товары с формой оплаты «наложенный платеж».

Используя свой авторитет в тюремной среде, мужчина отобрал себе верных сообщников, которых четко проинструктировал и распределил между ними роли в преступном плане. Одна из этих ролей досталась женщине, которая должна была стать «бухгалтером» всего предприятия. Находясь на воле, она подыскивала и вербовала дропов, оформляла на них банковские карты, решала все вопросы с банками и обналичивала деньги.

Детально проработанный план мошенничества включал следующие этапы:

Раздобыть смартфоны с доступом к интернету.

Поиск интернет-торговцев (физлица, ЧП, юр.лица).

Создание фиктивных аккаунтов покупателей на торговых интернет-площадках.

Оформление фиктивных заказов наложенным платежом.

Созвон с торговцами от имени сотрудников «Новой Почты»

Поиск дропов

Подмена данных в системе НП, путем изменения формы оплаты «наложенный платеж» на безналичный платеж через банк, с указанием (или заменой уже существующих) реквизитов на номера подконтрольных группировке карт дропов. В результате, деньги, уплаченные порядочными покупателями торговцам, отправлялись на счета мошенников.

Перевод полученных мошенническим путем денег на подконтрольные карты с последующей обналичкой.

Дележка прибыли в оговоренных долях, включая часть, которая направлялась в «общак».

Приведем первый эпизод, в качестве типичного примера данной схемы.

Организатор выбрал будущую жертву среди продавцов на сайте Prom.ua: торговца запчастями для грузовиков. Он сделал недорогой заказ на отделение в городе Прилуки, не собираясь его выкупать.

После этого, сообщник, задача которого была представляться по телефону сотрудником Новой Почты, перезвонил продавцу и сообщил, что клиент хочет оформить переадресацию посылки – курьерской доставкой по месту жительства. «Сейчас вы получите СМС-код, который нужно сообщить нам», — говорил он.

Получив код, он передавал его организатору, который при помощи этого кода авторизировался в системе НП при помощи приложения на смартфоне. Далее произвел подмену платежных реквизитов, заменив данные в кабинете продавца на подконтрольные мошенникам карты.

С этого момента, все нормальные заказы, которые продавец отправлял через Новую Почту наложенным платежом, оплачивались обычными клиентами в пользу мошенников. Аналогичным образом преступники поступили и с другими потерпевшими, в том числе, торговцами с маркетплейса «Розетка».

Когда с деньги продавцов стали исчезать, поднялся переполох и было возбуждено уголовное дело № 12020220540001751 в ЕРДР. Действия мошенников были квалифицированы правоохранителями, как мошенничество, совершенное с применением электронно-вычислительных технологий (ст. 190 УК), а также несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем, приведшее к утечке данных (ст. 361 УК Украины).

Поскольку личные счета «бухгалтерши» также фигурировали в цепочке отмывания денег, спустя некоторое время следствие установило ее личность, предъявило подозрение и специальным постановлением суда она была направлена в следственный изолятор.

Организатора группировки также перевели из колонии в СИЗО для проведения дальнейших следственных действий. Сейчас следствие продолжается, правоохранители пытаются выяснить точное количество потерпевших и размер нанесенного ущерба.

Андрей Майданик, internetua.com