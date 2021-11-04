На Сумщині блоковано масштабну схему з розкрадання мільйонів гривень оборонного підприємства

На Сумщині контррозвідка Служби безпеки України викрила групу осіб, які організували схему постачання оборонному авіаційному підприємству уживаного неякісного обладнання під виглядом нового, намагаючись незаконно привласнити 2,5 млн грн.

За даними досудового слідства, комерційні структури уклали контракти з державним оборонним підприємством Авіакон на постачання військового обладнання.

Оперативники СБУ задокументували, що керівництво приватних структур, які займаються торгівлею побутовими електроприладами, налагодило схему з постачання стратегічному держпідприємству уживаного неякісного устаткування замість нової високоточної військової продукції. Щоб уникнути викриття, ділки власноруч підробляли технічні паспорти на обладнання, а також інші документи.

Неякісне устаткування мало використовувати оборонне підприємство під час ремонту вертольотів для потреб Міністерства оборони України, а також інозамовників.

Контррозвідка СБУ наразі перевіряє інформацію щодо постачання ділками за подібними схемами неякісної продукції військового призначення на близько 15 млн грн іншим підприємствам оборонного комплексу України.

Під час санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили:

технічну документацію із ознаками підробки,

докази протиправної діяльності.

Також правоохоронці вилучили неякісне військове обладнання, яке мали встановити на військову техніку.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 358 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до створення злочинної схеми.

Операцію із викриття зловмисників проводили співробітники Управління СБ України у Сумській області спільно зі слідчими ГУ Нацполіції Сумщини за процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури.

СБУ