На Сумщині чоловік намагався без дозволу матері переправити доньку через держкордон

Перебуваючи в міжнародному пункті пропуску, чоловік без нотаріально посвідченої згоди матері намагався переправити свою малолітню доньку через державний кордон України, підкупивши працівника прикордонного контролю. Проте довести задумане до кінця йому не вдалося – його викрили та вже повідомили про підозру.

Десятого листопада поточного року житель м. Запоріжжя разом із 9-річною донькою прибули в пункт пропуску «Юнаківка» Сумського району для перетину кордону України з Російською Федерацією.

Під час проходження паспортного контролю батько не надав прикордоннику нотаріально посвідчену згоду матері на виїзд дитини за межі України. А коли працівник прикордонного контролю відмовився їх пропускати, чоловік запропонував йому 200 доларів США, аби той пропустив їх без належних документів.

Прикордонник не лише відмовився від неправомірної вигоди, а й викликав на місце події слідчо-оперативну групу для документування цього факту.

У ході слідства встановлено, що 41-річний чоловік ще в 2018 році розлучився з дружиною. Після чого, за усною домовленістю, дочка залишилась проживати з матір’ю. Згодом чоловік звернувся до суду щодо визначення місця проживання дитини. Доки триває судовий процес, в серпні цього року чоловік оманою забрав дитину в матері та весь цей час не повертав. З того часу жінка не знала про місцеперебування власної доньки, чоловік на телефонні дзвінки не відповідав.

Наразі слідчі, під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури, йому вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 332 (замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області