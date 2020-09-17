На Сумщині чоловік вбив двох людей, а потім інсценував самогубство однієї із жертв

В місті Охтирка Сумської області 36-річний чоловік вбив двох осіб та намагався приховати злочин.

Спочатку місцевий житель заявив у поліцію про зникнення сусідів. Прибувши за викликом, правоохоронці виявили в будинку два трупи – повішеного чоловіка та його співмешканку зі слідами побоїв на тілі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

“Спочатку здавалося, що нібито чоловік побив до смерті співмешканку, а потім вчинив самогубство через повішання. Однак, під час проведення слідчих дій встановлено, що до злочину причетний зовсім інший чоловік. Як з’ясувалося, 12 вересня 2020 року до загиблих приходив їхній знайомий. На ґрунті ревнощів він спочатку задушив 42-річного чоловіка, а потім побив до смерті 54-річну жінку. Щоб уникнути покарання, інсценував самогубство чоловіка”, — йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу України. Йому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. // Діло