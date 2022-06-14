На Сумщині чоловіка вже вдруге судитимуть за зберігання дитячої порнографії

Слідчими Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури повідомлено про підозру 43-річному чоловіку в зберіганні відеозаписів порнографічного характеру за участі дітей.

У ході слідства встановлено, що підозрюваного раніше вже було засуджено на 5 років позбавлення волі за аналогічний злочин. Однак тоді його було звільнено від відбування покарання з іспитовим строком – 2 роки. Проте чоловік на шлях виправлення не став і знову умисно отримав доступ до дитячої порнографії з використанням телекомунікаційних систем та зберігав її.

Під час проведення обшуку правоохоронці вилучили системний блок, на якому зберігались вказані відеозаписи.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції за матеріалами співробітників відділу кримінального аналізу ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Відділ комунікації поліції Сумської області