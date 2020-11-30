На Сумщині чоловіка засудили за вбивство товариша, з яким він дружив більше 50 років

Тростянецьким відділом Охтирської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 81-річного чоловіка, який позбавив життя товариша.

Мова йде про подію, що сталась 5 березня 2018 року. Зранку до поліції надійшло повідомлення про виявлений у приміщенні літньої кухні одного із домоволодінь труп 83-річного жителя с. Артемо-Растівка Тростянецького району з явними ознаками тілесних ушкоджень. Прибувши на місце, правоохоронці поруч із тілом виявили також і сокиру зі слідами, схожими на кров.

«У вбивстві зізнався власник помешкання, який товаришував із потерпілим понад 50 років. Чоловік пояснив, що вони певний час розпивали спиртні напої, після чого він думав, що його товариш пішов додому. Через деякий час побачив нібито невідомого, який стояв у літній кухні. Не впізнавши свого товариша, чоловік декілька разів ударив «незнайомця» сокирою по голові», – розповів прокурор Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури Віталій Казьмін.

Згідно з висновком експертів, обвинувачений усвідомлював свої дії та міг ними керувати. За вироком суду його визнано винним в умисному вбивстві та засуджено до 8 років позбавлення волі (ч. 1ст. 115 КК України).

Прокуратура Сумської області