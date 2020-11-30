На Сумщині чоловіка затримали за незаконне позбавлення волі своєї знайомої

Подія сталася в Сумах учора, 29 листопада, близько 11-ї ранку. До поліції зателефонувала місцева мешканка й повідомила, що стала свідком того, як незнайомий молодий чоловік силоміць посадив у машину дівчину з їхнього під‘їзду та повіз невідомо куди.

Правоохоронці швидко встановили марку машини невідомого, а згодом в одному з автокооперативів міста знайшли і автівку, і його самого. В салоні легковика знаходилась і дівчина, яку зловмисник, всупереч її волі, забрав із собою.

Поліцейські опитали потерпілу, і встановили, що 29-річна сумчанка перебувала удома, коли до неї прийшов знайомий. Не давши дівчині вдягнутися, він силоміць вивів її з квартири, посадив у машину та повіз до гаража.

Слідчі кваліфікували дії 32-річного молодика як незаконне позбавлення волі й відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». Він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області