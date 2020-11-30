На Сумщині директора ТОВ підозрюють у нанесенні державним інтересам ₴3,5 млн. шкоди

Роменською місцевою прокуратурою 27 листопада 2020 року повідомлено про підозру директорові Товариства з обмеженою відповідальністю за фактом службового підроблення офіційних документів та зловживання повноваженнями, що спричинило державним інтересам шкоду в розмірі 3,5 млн грн (ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2018 року між Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради та зазначеним товариством укладено договір на поточний ремонт автомобільної дороги в м. Ромни.

Після завершення робіт директор товариства надав замовнику акти виконаних робіт, на підставі яких за виконаний ремонт одержав 6,7 млн грн. Однак відповідно до висновків експертів фактично виконані роботи не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт. Відтак директор товариства, зловживаючи повноваженнями та діючи всупереч державним інтересам, отримав неправомірну вигоду на загальну суму 3,5 млн грн.

Протиправну діяльність підозрюваного викрито за матеріалами Управління Служби безпеки України в Сумській області Роменським відділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прокуратура Сумської області