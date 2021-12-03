На Сумщині до 4 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який пограбував знайомого та обкрадав будинки

Тростянецьким відділом Охтирської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 34-річного чоловіка, який пограбував знайомого та обкрадав будинки.

Подія сталась у м. Тростянець 20 серпня 2021 року. У нічний час поблизу одного з місцевих кафе між двома знайомим обвинуваченого виникла бійка. Доки між чоловіками тривала сутичка, обвинувачений, користуючись нагодою, вирвав із рук одного барсетку та втік.

Разом з тим, доведено його причетність до ряду крадіжок із приватних будинків. Встановлено, що обвинувачений за відсутності господарів проникав на територію домоволодіння, звідки викрадав переважно металеві вироби, які потім здавав на металобрухт.

За вироком суду чоловіка визнано винним та засуджено до 4 років позбавлення волі (ч. 3 ст. 185 та ч. 2 ст. 186 КК України).

Сумська обласна прокуратура