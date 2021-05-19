На Сумщині «феодал» незаконно захопив землю та погрожує селянам рушницею

У Житньому по вулиці Береговій місцевий житель незаконно огородив чималу територію парканом. Відтак, вважає, що це його власність і не пускає місцевих до річки, ставка та пасовища. Супротив місцевого населення з цим «феодалом» триває роками.

Тому сьогодні, 19 травня, на виконкомі Роменської міської ради піднімалося це питання.

Як зазначалося, чоловік не реагує на зауваження комісії та самого голови Роменської громади Олега Стогнія. Натомість місцеві жителі кажуть, що він має рушницю і їм доводилося чути погрози, що «розстріляє їх».

Тому голова громади повідомив, що до справи залучено поліцію та будуть встановлювати, чи законно чоловік володіє рушницею. А далі – будуть вирішувати, як зняти паркан та повернути землю, яка незаконно опинилася у власності селянина, а не громади. // Ромни 24