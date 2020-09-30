На Сумщині голова сільської ради відповідатиме у суді за незаконну оборудку з об’єктами нерухомості вартістю понад 1 млн грн

Сумською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з сільських рад Сумського району за фактом передачі без законних підстав нежитлових приміщень фізичній особі (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, у 2019 році обвинувачений без належної перевірки, виключно на підставі підроблених документів, зареєстрував за фізичною особою права приватної власності на два нежитлові приміщення загальною площею 2 тис. м2

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Сумської місцевої прокуратури.

Відтак через протиправні дії сільського голови майно вартістю понад 1 млн грн вибуло зі спільної власності реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства.

Разом з тим, судитимуть і зазначену фізичну особу, яка разом із заявою про державну реєстрацію за нею прав приватної власності на нежитлові приміщення передала сільському голові підроблені документи, зокрема протокол загальних зборів членів сільськогосподарського підприємства про виділення їй вказаних об’єктів нерухомості (ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України).

Досудове слідство проведено Сумським районним відділом поліції за матеріалами Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.