На Сумщині групу осіб затримали за підозрою у вчиненні серії крадіжок із залізничних потягів

Сьогодні, 5 серпня, працівники Управління стратегічних розслідувань в Сумській області ДСР НП України за силової підтримки спецпідрозділу КОРД, спільно зі слідчими Головного управління поліції області, під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області затримали в момент скоєння ще однієї крадіжки чотирьох конотопчан.

Правоохоронці затримали злодіїв у пасажирському потязі на залізничній станції міста Сміла, що на Черкащині.

На сьогодні слідством встановлено, що група у складі кількох раніше неодноразово судимих осіб «працювала» на потягах міжрегіонального та міжміського сполучення протягом кількох місяців. Правоохоронці зафіксували близько сотні фактів скоєних конотопчанами крадіжок приватного майна і документів пасажирів.

Вже встановлено, що зловмисники легковим транспортом діставалися до населених пунктів інших областей, через які проходять маршрути залізничного транспортного сполучення, і через інтернет або безпосередньо на місці зупинки потягів придбавали квитки.

Потім, переважно вночі пересідаючи до міжміських чи міжобласних потягів, під час руху за допомогою відповідного ключа проникали до купейного приміщення і швидко спустошували валізи пасажирів. Після цього поверталися до Конотопу, де збували майно і розподіляли отримані за нього гроші.

В результаті проведення санкціонованих обшуків працівники поліції вилучили речові докази, що свідчать про причетність групи до крадіжок коштовного негабаритного майна, зокрема — стільникові телефони, планшети, старовинні монети тощо, а також викрадені у пасажирів документи. Окрім того, оперативники та слідчі поруч гаража одного з фігурантів справи виявили насадження конопель та вилучили 7 кущів.

Наразі чотирьох учасників групи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм попередньо повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України з послідуючою перекваліфікацією даного кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена організованою групою). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Сумської області