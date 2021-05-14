На Сумщині інспектор митного поста систематично отримувала хабарі від перевізників

Сумською обласною прокуратурою повідомлено про підозру державному інспектору митного поста «Бачівськ» Північної митниці Держмитслужби України за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, державний інспектор систематично отримувала кошти від перевізників за нестворення штучних перешкод під час перетину кордону. Водії вимушені були сплачувати неправомірну вигоду, щоб уникнути затягування процедури проходження митних процедур.

Під час обшуку на території митного поста вилучено кошти у гривнях, євро, російських рублях та румунських леях – всього на 20 тис грн.

Протиправну діяльність викрито територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава, за оперативного супроводу Головного оперативного розшукового відділу Сумського прикордонного загону за процесуального керівництва прокуратури.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури