На Сумщині касира викрили у привласненні 273 тисяч гривень

Працівники слідства та прокуратури повідомили жительці Тростянецького району про підозру у привласненні та легалізації чужих грошей.

Як встановило слідство, жінка працювала касиром у компанії по наданню послуг експрес-доставки. Маючи доступ до готівки клієнтів, отриманої для подальшого її переказу, зарахування на рахунки отримувачів тощо, жінка привласнила 273 тис. 817 грн. З отриманими таким шляхом коштами підозрювана вчиняла фінансові операції, зокрема — використала для погашення своїх кредитних позик.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 209, (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Досудове слідство проведено Тростянецьким відділенням поліції Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області під процесуальним керівництвом Охтирської місцевої прокуратури.

Відділ комунікації поліції Сумської області