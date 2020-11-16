На Сумщині керівників трьох підприємств підозрюють у розтраті більше півмільйона гривень держкоштів

Майже два роки тому вказані керівники уклали тристоронній договір на капітальний ремонт автогідропідйомника.

За три дні після цього, достовірно розуміючи, що роботи по об’єкту виконані не в повному обсязі та не підлягають прийняттю, на той час начальник Управління підписав акт виконаних робіт, складений директором Товариства.

Свій підпис також поставив і виконувач обов’язків директора Комунального підприємства.

Однак відповідно висновків експертизи підйомник на базі автомобіля ЗіЛ-130 знаходиться в технічно несправному та непрацездатному стані, оскільки капітальний ремонт взагалі не був проведений.

Національна поліція України