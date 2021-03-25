На Сумщині начальника управління міськради затримали на хабарі у ₴90 тисяч

Кошти він вимагав та отримав від представника товариства за безперешкодне укладання договорів виконання будівельно-монтажних робіт закладів освіти.

Сьогодні, 25 березня, оперативники управління стратегічних розслідувань Сумщини та слідчі обласної поліції затримали посадовця під час отримання «відкату» — 90 тисяч гривень.

За вказану суму керівник управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму однієї з міських рад області обіцяв підприємцю укласти з ним договори на виконання будівельних робіт. Затримали фігуранта поблизу міськради, з місця події поліцейські вилучили передані йому кошти.

Вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Сумська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України