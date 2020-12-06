На Сумщині оголошено про підозру розповсюджувачу порнографічної продукції
Чоловік створив та утримував вдома місце розпусти, знімав та розміщував в мережі Інтернет відео порнографічного характеру. Правоохоронці викрили зловмисника та відкрили відносно нього кримінальні провадження.
Чоловіка вирахували співробітники відділу боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Сумській області, під час моніторингу мережі Інтернет.
Зловмиснику 29 років, раніше не судимий. На порносайті він розміщував відео порнографічного характеру як свої, так і чужі, доступ до якого мали всі Інтернет-користувачі, у тому числі й неповнолітні. А в своїй квартирі він приймав відвідувачів, там транслював їм порнографічні матеріали за грошову винагороду.
Зі слів самого чоловіка, у такий спосіб він намагався покращити своє фінансове становище.
В результаті проведеної експертизи відзняті матеріали визнано порнографічними.
У поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 301 «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» та ч. 2 ст. 302 «Створення або утримання місць розпусти і звідництво» Кримінального кодексу України.
Наразі чоловіку вже оголошено про підозру в скоєнні цих злочинів. За вчинене йому загрожує покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі на строк до п’яти років. Слідство триває.
Відділ комунікації поліції Сумської області