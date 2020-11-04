На Сумщині подружжя займалося виготовленням та збутом психотропних речовин

Незаконну діяльність чоловіка та жінки припинили оперативники боротьби з наркозлочинністю в Сумській області спільно зі слідчими Сумщини, співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури в червні 2020 року. Слідство у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо: 35-річний житель Конотопу разом зі своєю 36-річною цивільною дружиною обладнали вдома та у гаражі підпільні лабораторії з виготовлення амфетаміну. Заборонений товар вони збували виключно своїм знайомим під час особистих зустрічей.

Правоохоронці в рамках відкритого кримінального провадження провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили пакети з амфетаміном, прекурсори та лабораторне обладнання, яке спільники використовували для виготовлення психотропів.

Зібравши докази протиправної діяльності фігурантів, слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України, а чоловікові додатково ще за статтею 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

За виготовлення та збут наркотиків цивільному подружжю загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України