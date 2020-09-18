На Сумщині поліцейські ліквідували канал постачання наркотиків до виправної установи

Організував «бізнес» так званий «смотрящий» за виправною колонією, залучивши раніше засуджених спільників. Наразі всі зловмисники затримані.

Злочинну діяльність угруповання, яке налагодило канал постачання наркотиків та психотропів до спецустанови, викрили працівники обласного управління стратегічних розслідувань, слідчі Сумського відділу поліції та Сумської місцевої прокуратури.

Організував постачання наркотиків до держустанови 27-ми річний кримінальний «авторитет», який відбуває покарання у виправній колоній. Залучив до діяльності чотирьох місцевих мешканців, які раніше також перебували у стінах колонії. Зловмисники доставляли «товар» на територію спецустанови шляхом «перекидання». Кожний член угруповання відповідав за свою «лінію» роботи.

Організатор повідомляв скільки необхідно «вантажу» та в подальшому збував його засудженим, інші учасник купували «канабіс», автомобілем доставляли його до стін в’язниці, поки один перекидав пакунок на територію виправної колоній, другий контролював прилеглу територію. На території колонії «товар» забирали ув’язнені після чого передавали кримінальному «авторитету». Зазвичай вага пакунку становила 800 г.

У четвер, 17 вересня, поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та роти особливого призначення, за участі патрульної поліції та за сприяння керівництва виправної колоній затримали чотирьох зловмисників під час чергової спроби доставити наркотиків до виправної установи.

У результаті проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання правопорушників та за місцем відбування покарання кримінального «авторитета» правоохоронці вилучили пакети та згортки з наркотичним засобом «канабіс».

Крім того, організатор злочинної діяльності зберігав у поліетиленових пакетах наркотичну речовину схожу на «канабіс», ампули з анальгетиком, що використовується як антидот при передозуванні наркотиками, телефони, «чорнові» записи про отримані « прибутки» та їх розподіл.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення усім учасникам організованої групипро підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Нагадуємо, 17 вересня, на Рівненщині поліцейські завершили слідство у справі про вимагання коштів з арештантів СІЗО.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України