На Сумщині поліцейські повідомили про підозру розповсюджувачу порнографії

Співробітники Управління міграційної поліції та відділу кримінального аналізу ГУНП області викрили 43-річного чоловіка, який виготовляв та розповсюджував відеозаписи порнографічного характеру. Наразі йому вже повідомлено про підозру.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські задокументували жителя смт. Липова Долина, який знімав відеозаписи порнографічного характеру. У подальшому такі відео він розміщував на сайтах у мережі Інтернет.

Слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, вже повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області