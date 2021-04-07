На Сумщині поліцейські розкрили крадіжку грошей з банківської картки жінки

Зловмисник, знайшовши чужу банківську картку, привласнив її та витратив гроші на власний розсуд. Проте залишитись невикритим йому не вдалося. Тепер йому доведеться не тільки постати перед судом, а й повернути викрадені кошти.

По допомогу до працівників відділення поліції №4 (Сумського району) звернулася 56-річна мешканка села Кіндратівка. Вона розповіла, що давно не може знайти свою банківську картку. А кілька днів тому їй на мобільний надійшло повідомлення про оплату товарів у магазині з її картки.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що знайшов, привласнив та скористався карткою заявниці 35-річний чоловік, який неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Зловмисник своєї причетності до вчиненого не заперечував та пояснив, що знайшов картку на вулиці та одразу пішов до магазину, де і розрахувався за товари на суму 1400 гривень.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальні провадження за ознаками ст.185 «Крадіжка» та ст. 191 «Привласнення, розтрата майна…» Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре нагадують громадянам про необхідність уважно ставитись до зберігання свого майна. І радять не полишати абиде свої документи, грошові заощадження та цінні речі, а тримати їх у надійних місцях. Якщо ви стали жертвою злочину – негайно телефонуйте на спеціальну лінію «102».

Відділ комунікації поліції Сумської області