На Сумщині поліцейські судитимуть членів міжрегіональної організованої злочинної наркоділків

Вчора слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області, під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури, скеровано до суду обвинувальний акт стосовно восьми учасників злочинного угруповання, які виготовляли та збували наркотики на території Сумщини, Київщини та Полтавщини.

Нагадаємо: працівники внутрішньої безпеки НПУ спільно з поліцією Сумської області припинили діяльність міжрегіонального наркосиндикату.

У ході слідства встановлено, що 38-річний мешканець міста Яготин, що на Київщині, здійснював закупівлю великих партій наркотиків та надавав їх своїм спільникам для подальшого розповсюдження. Згодом для збільшення прибутків дилер створив дві нарколабораторії у Київській області.

За місцем мешкання всіх учасників наркокартелю та розташування лабораторій було проведено 16 санкціонованих обшуків. Поліцейські виявили і вилучили метадон, амфетамін, марихуану, устаткування для виготовлення наркотиків, наркотичні засоби на стадії виготовлення, прекурсори, шприци з порошкоподібною речовиною та рідиною, зіп-пакети з наркотиками та мобільні телефони, комп’ютерну техніку.

Наразі працівники поліції під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури завершили досудове розслідування кримінального провадження розпочатого за частиною ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України та матеріали провадження з обвинувальним актом скерували до суду.

Відділ комунікації поліції Сумської області