На Сумщині поліцейські встановили жінку, яка залишила свою новонароджену дитину у вигрібній ямі

Подія сталася в одному з сіл Середино-Будського району ще на початку вересня цього року. Місцева жителька, приховавши свою вагітність, народила дитину у домашньому вуличному туалеті і залишила її у нечистотах напризволяще. Наступного після пологів дня вона разом зі своїм знайомим потайки поховала новонародженого. Місцеві поліцейські встановили цей факт та відкрили кримінальне провадження.

Громадянці 35 років, вона зловживає спиртними напоями, веде антигромадський спосіб життя. Це перша її дитина. За словами самої жінки, хто батько маляти — вона не знає. Та й саме дитя їй не потрібне.

Поліцейським жінка розповіла, що про свою вагітність дізналась на останніх строках. Рідна сестра, що приїздила до неї у гості, звернула увагу на розмір і характерні ворушіння її живота.

Свій «цікавий» стан жінка приховувала від односельців до останнього, пояснюючи свою повноту хворобою печінки.

У день пологів їй стало погано та дуже захотілось у туалет. Там вона і народила, залишивши маля у вигрібній ямі. А вже наступного дня звернулась за допомогою до свого 61-річного знайомого. Останній дістав з нечистот неживе дитя. І разом вони поховали його навпроти двору жінки.

«Про цей факт наші співробітники дізнались від місцевого населення, — розповідає Сергій Тітенко, начальник Середино–Будського відділення поліції. – Незважаючи на пояснення жінки, односельці здогадувались про її вагітність. Коли великій живіт раптово зник, а дитину ніхто так і не побачив – це викликало у них певні підозри».

Правоохоронці провели перевірку та дізналися, що жінка на відповідний облік до медиків не ставала. А спілкування з нею та її знайомим підтвердило думку місцевих жителів.

Наразі поліцейські вилучили рештки дитини і направили їх на експертне дослідження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області