На Сумщині поліцейські встановлюють особу водія, який скоїв смертельну ДТП та покинув місце події

У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні увечері, на в’їзді в місто Ворожба, двоє велосипедистів отримали тілесні ушкодження. Як результат — жінка померла у кареті швидкої допомоги, а чоловік зараз знаходиться у лікарні.

Як попередньо встановили працівники поліції, невідомий водій на невстановленому автомобілі допустив наїзд на двох велосипедистів та поїхав у невідомому напрямку.

Наразі поліцейські вживають всіх заходів по встановленню особи водія.

За даним фактом у поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч.2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області