На Сумщині поліцейські застосували вогнепальну зброю для зупинення правопорушника

У Шостці правоохоронець здійснив постріл у автомобіль правопорушника, який намагався здійснити наїзд на одного з них, чим створив загрозу життю та здоров’ю. Поліцейський діяв відповідно до вимог закону.

Подія сталася вчора ввечері. Під час патрулювання міста співробітники групи реагування патрульної поліції побачили автомобіль Mercedes, який порушив Правила дорожнього руху. Поліцейські ввімкнули проблискові маячки та через гучномовець наказал

Переслідування автомобіля правопорушника тривало кілька кілометрів, поки транспортний засіб не заблокували. Під час наближення поліцейських до транспортного засобу, водій намагався здійснити наїзд на одного з них. В результаті чого, правоохоронець застосував вогнепальну зброю, здійснивши постріл у автомобіль.

За кермом іномарки виявився 50-річний житель Шостки з ознаками алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння він категорично відмовився, проте запропонував поліцейським по 500 гривень неправомірної вигоди за непритягнення його до відповідальності. Правоохоронці попередили чоловіка, що за цю пропозицію передбачена кримінальна відповідальність, але той наполягав на своєму.

На місце була викликана слідчо-оперативна група поліції, яка задокументувала цей факт та відкрила стосовно шосткинця кримінальні провадження за двома статями Кримінального кодексу України: ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» та ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Крім того, на вказаного чоловіка було складено два адміністративні матеріали: за ст. 130 «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції», ст. 122 – 2 «Невиконання водіями вимог про зупинку» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відділ комунікації поліції Сумської області