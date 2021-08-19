На Сумщині поліція розшукує двох шахраїв, які збагатилися на «допомозі родичам»

Зловмисники, під приводом надання допомоги на лікування рідних, видурили у двох жителів області всі заощадження. За даними фактами у поліції відкрили кримінальні провадження та ведуть пошуки аферистів.

Вчора із заявою про злочин до поліції звернулась 90-річна жителька Сум. Вона пояснила, що, близько 19 години, на її мобільний телефон подзвонив невідомий, який представився лікарем. Чоловік сказав жінці, що її дочка потрапила в лікарню та на її лікування терміново потрібні кошти.

У подальшому жінка передала незнайомцю, який прийшов до неї додому, 3000 доларів США нібито на лікування доньки. А вже згодом, зрозумівши, що потрапила «на гачок» афериста, потерпіла звернулась до поліції.

Схожа подія сталась і у Шосткинському районі. Там 51-річний чоловік через термінал самообслуговування перерахував шахраям 32 000 гривень нібито на лікування брата, який потрапив до лікарні.

За даними фактами у поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», у рамках яких встановлюються особи зловмисників.

Поліція вкотре застерігає громадян недовіряти незнайомим співрозмовникам, ким би вони не називались. Якщо вам телефонують невідомі, представляючись лікарями, правоохоронцями тощо, повідомляють, що з рідними сталася біда та пропонують сплатити певну суму коштів для лікування чи «вирішення проблеми» – не поспішайте виконувати ці вимоги. Обов’язково уточніть дані того, хто телефонує, його посаду та установу, в якій він працює. Негайно спробуйте зв’язатись з рідними, аби з’ясувати, де зараз вони перебувають. В жодному разі не передавайте гроші невідомим та не перераховуйте їх на вказані аферистами рахунки.

Відділ комунікації поліції Сумської області