На Сумщині поліція розшукує псевдобанкіра, який одурив чоловіка на 23 000 гривень

У Глухові, шахрай, назвавшись працівником банку, вивідав у 51-річного чоловіка конфіденційну інформацію по його банківській карті та зняв з неї чималу суму коштів. Поліцейські ведуть пошуки афериста і застерігають громадян від необдуманих вчинків.

Потерпілий розповів, що вчора на його мобільний телефон подзвонив невідомий. Співрозмовник представився працівником служби безпеки банку та пояснив, що терміново необхідно змінити пароль на його банківській карті, інакше її буде заблоковано.

Чоловік, довго не роздумуючи, погодився та виконав усі рекомендації «банківського працівника» по «заміні пароля».

Проте, через декілька хвилин після розмови з незнайомцем, на його телефон надійшло повідомлення про списання з рахунку 23 000 гривень. Побачивши це, чоловік негайно зателефонував за номером нібито працівника банку, з яким щойно спілкувався, але телефон того був вимкнений.

Відтак чоловік зрозумів, що його ошукали.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», у рамках якого проводять заходи з метою встановлення та затримання зловмисника.

Поліція вкотре наголошує громадянам: ніколи й нікому не повідомляйте свої персональні дані та реквізити банківських рахунків (номери карток, пін-коди тощо). Якщо ж вам телефонує незнайомець та повідомляє про «заблоковану карту», негайно завершіть з ним розмову. Для уточнення цієї інформації зверніться до найближчого відділення банку, в якому обслуговуєтеся, або зателефонуйте на його гарячу лінію. Будьте пильними та не дайте себе ошукати.

Відділ комунікації поліції Сумської області