На Сумщині поліція розшукує шахрая, який видурив у жінки майже 28 000 гривень

Минулої доби до Конотопського районного відділення поліції звернулась 32-річна місцева жителька, яка повідомила, що стала жертвою шахрая.

Зі слів заявниці, вона розмістила оголошення на одному з Інтернет-сайтів щодо продажу дитячого візочка.

Згодом їй зателефонував невідомий і під приводом оплати товару надіслав жінці посилання на фіктивний сайт, де заявниця ввела свої банківські реквізити, після чого з рахунку зникло 27 500 гривень.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». // Сумські дебати