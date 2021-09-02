На Сумщині поліція викрила чоловіка, який заволодів наркотичними засобами шахрайським способом

Поліція Кролевеччини виявила чоловіка, який шахрайським способом отримував таблетки метадону.

В ході оперативно — профілактичних заходів під умовною назвою «Мак» та в рамках раніше відкритого кримінального провадження, працівниками сектору кримінальної поліції було отримано інформацію, що один із жителів міста Кролевець, протягом семи місяців нинішнього року, у шести столичних медичних центрах шахрайським способом отримав рецепти на медичні препарати з метою збуту.

Зловмисником виявився, раніше судимий за злочини пов’язані з наркотиками, 44-річний житель міста Кролевець.

Знайдені у нього препарати правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ст. 308 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем».

Зловмиснику, під процесуальним керівництвом Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

За дані діяння чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Сумської області