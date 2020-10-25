На Сумщині поліція затримала чоловіка, підозрюваного у розбійному нападі на одного з кандидатів у депутати

Учора, близько 20:00, до поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих увірвалися у житло 48-річного жителя Кролевця і спричинили йому вогнепальне поранення та тілесні ушкодження його дружині. Наразі обидва потерпілі перебувають у лікарні, один з нападників затриманий на місці події.

Як встановили правоохоронці, двоє невідомих, переодягнені у поліцейські однострої, постукали у двері кандидата у депутати Кролевецької міськради, мотивуючи свій візит начебто виконанням службових обов‘язків.

Щойно чоловік відчинив двері, «візитери» увірвалися до житла. Погрожуючи господарю та його дружині предметами, схожими на ніж і пістолет, вимагали гроші та цінності.

Подружжя вчинило опір і підняло шум, який почули сусіди. Саме вони й сповістили правоохоронцям про напад. Оперативно прибувши на виклик, поліцейські затримали одного із нападників. Його спільник вирвався, сів у авто і втік.

Наразі в поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 187(Розбій) Кримінального кодексу України, в рамках якого ведуть пошуки втікача та встановлюють всі обставини події.

Затриманий зловмисник наразі перебуває під вартою, слідчі готують матеріали про оголошення йому підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Сумської області