На Сумщині повідомили про підозру чоловіку, який скоїв смертельну ДТП та втік з місця події

Сьогодні слідчі відділення поліції №1 (м. Білопілля) під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили про підозру 35-річному жителю м. Ворожба, який скоїв смертельну ДТП та втік з місця події.

За даними слідства, дорожньо-транспортна пригода сталась 19 грудня цього року. У вечірній час на в’їзді в місто Ворожба невідомий водій допустив наїзд на двох велосипедистів та поїхав у невідомому напрямку. Від отриманих травм 42-річна жінка померла, 32-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Правоохоронці оперативно встановили авто, на якому було скоєно ДТП, після чого в поліцію прийшов і сам водій.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Сумської області