На Сумщині повідомлено про підозру директорові комунального підприємства, який спричинив збитків державі майже на півтора мільйона гривень

Фігуранту інкримінують зловживання владою або службовим становищем і порушення правил охорони або використання надр. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Працівниками поліції було встановлено, що попри відсутність дозволу на користування надрами, підприємство протягом шести місяців здійснювало забір підземних вод. Внаслідок самовільного використання водних ресурсів держава зазнала збиток у розмірі 1 412 815 гривень.

Протиправну діяльність керівника підприємства викрили співробітники сектору захисту інтересів суспільства і держави кримінальної поліції спільно зі слідчими відділу поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Наразі зловмиснику слідчі вже повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відділ комунікації поліції Сумської області