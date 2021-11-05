На Сумщині правоохоронці розшукують 24-річного шахрая, який оформив кредити на своїх знайомих (фото)

Роменські правоохоронці оголосили в розшук Віктора Голуба, який підозрюється у скоєнні шахрайства з фінансовими ресурсами.

Співробітники Роменського районного відділу поліції за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 “Шахрайство”, ч. 2 ст. 222 “Шахрайство з фінансовими ресурсами”, ч. 2 ст. 185 “Крадіжка” та ч. 1 ст. 358 “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів” Кримінального кодексу України, розшукують підозрюваного Голуба Віктора Сергійовича, 27.12.1996 року народження, мешканця міста Ромни.

Під час слідства правоохоронці встановили, що 24-річний розшукуваний, під приводом надання йому допомоги у реєстрації на офіційному сайті та в мобільному додатку однієї з букмекерських контор в мережі Інтернет, виманив у своїх 18 та 21-річних знайомих їхні персональні дані. Дівчата, нічого не підозрюючи, надали товаришу і фото документів, і дані про особисті рахунки і навіть вказали свої логіни та паролі до особистих кабінетів в додатку банку.

В результаті, зловмисник поцупив з їх рахунків, як особисті, так і кредитні кошти. Крім того, в різних Інтернет-банках оформив на дівчат ще й кредити. Так, аферист залишив знайомих з боргами, а свої кишені поповнив майже на 50 000 гривень.

Під час перевірки чоловіка знайшли та допитали. У скоєному підозрюваний зізнався та навіть пообіцяв потерпілим, що виплатить все, що у них викрав. Та, як результат, почав переховуватися від органів слідства.

Наразі, правоохоронці оголосили Віктора Голуба в розшук, та звертаються до всіх небайдужих громадян, якщо комусь відоме місцезнаходження розшукуваного, то повідомте, будь ласка, про це співробітників поліції. Зробити це можна звернувшись до найближчого відділення поліції, або безпосередньо до Роменського РВП, що знаходиться в м. Ромни, по вулиці Коржівській 107, або ж зателефонувати на один із номерів телефону: (05448) 5-26-62, 5-25-49 (ЧЧ), 050-307-99-34, 098-554-10-01 або на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Сумської області