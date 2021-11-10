На Сумщині правоохоронці затримали «наркодилера», який намагався відкупитися від покарання

Сьогодні, слідчими відділення поліції №1 (м. Кролевець) спільно з представниками Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України під процесуальним керівництвом Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури задокументовано факт передачі неправомірної вигоди.

За даними слідства, місцевого жителя було викрито на зберіганні з метою збуту 2,3 кг наркотичного засобу «канабіс» та розпочато кримінальне провадження. За вказаний злочин особі загрожує до 10 років позбавлення волі. Щоб уникнути реальної міри покарання та відбутися лише штрафом, чоловік запропонував слідчому 15 тисяч гривень неправомірної вигоди за зміну кваліфікації його дій на зберігання наркотичного засобу для особистого вживання без мети збуту.

Про вказаний факт правоохоронець повідомив співробітників внутрішньої безпеки та прокуратуру. Відтак всі подальші дії відбувались у рамках кримінального провадження.

Сьогодні, 39-річний громадянин попри попередження про кримінальну відповідальність, передав правоохоронцю першу частину від обумовленої суми в розмірі 5 тисяч гривень.

Наразі зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області