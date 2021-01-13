На Сумщині прикордонники затримали громадянина України, який намагався незаконно потрапити до РФ

Учора в безпосередній близькості від держрубежу в районі населеного пункту Нововасилівка, що у Середино-Будському районі на Сумщині, прикордонний наряд під час спроби незаконного перетинання українсько-російського кордону затримав чоловіка. Про це повідомили в прес-службі Сумського прикордонного загону.

Інформацію про намір невідомої особи незаконно перетнути державний кордон прикордонники отримали від місцевого жителя. Група реагування, яка негайно вибула на ймовірний напрямок, виявила та затримала правопорушника. Ним виявився 53-річний громадянин України, мешканець сусідньої Чернігівської області.

Затриманий пояснив правоохоронцям, що він слідував до родичів в РФ, однак, у зв’язку з проведенням в РФ карантинних заходів, вирішив незаконно перетнути кордон поза встановленими пунктами пропуску. Також охоронці кордону встановили, що наприкінці грудня минулого року чоловік вже притягався до адміністративної відповідальності за скоєння аналогічного правопорушення.

Наразі, чоловік затриманий для з’ясування усіх обставин правопорушення. За спробу незаконного перетинання державного кордону України чоловіку загрожує адміністративна відповідальність за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Його подальшу долю вирішить суд. // rn.sumy.ua