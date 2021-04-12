На Сумщині припинено діяльність конвертаційного центру з обігом у понад ₴200 млн.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України) припинено незаконну діяльність конвертаційного центру, загальний обсяг проконвертованих коштів якого складає понад 200 млн грн.

За даними слідства, група осіб облаштувала в м. Охтирка Сумської області підпільний конвертаційний центр, де за певний відсоток надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також послуги з незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов’язань. Попередньо встановлено, що протиправними діями осіб державному бюджету завдано близько 35 млн грн збитків.

Правоохоронцями проведено три санкціоновані обшуки у офісному приміщенні та за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучено понад 50 печаток різних підприємств, 2,5 млн грн, а також документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи.

Протиправну діяльність припинено прокурорами спільно зі співробітниками Головного управління ДФС у Сумській області за процесуального керівництва прокуратури. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Офіс Генпрокурора