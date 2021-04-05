На Сумщині розшукують шахрая, який спустошив банківський рахунок 50-річної жінки

Зловмисник, під приводом розблокування нібито заблокованої банківської картки жінки, дізнався необхідну йому конфіденційну інформацію та заволодів грошима у сумі 20 000 гривень.

Поліцейським жінка розповіла, що зловмисник зателефонував їй та назвався представником банківської установи. Чоловік зазначив, що її банківська картка заблокована. Затим, пообіцяв допомогти у розблокуванні. Для цього він попросив назвати конфіденційні данні банківської картки, а після цього продиктувати цифри з смс-повідомлення. Так заявниця і зробила.

А вже за кілька хвилин жінка виявила зникнення 20 000 гривень з банківської картки.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», у рамках якого проводять заходи з метою встановлення та затримання зловмисників.

Правоохоронці вкотре застерігають громадян від вчинення необдуманих кроків при спілкуванні з незнайомцями. Будьте уважними та обережними, зважуйте свої вчинки, особливо коли мова йде про ваші гроші. Будьте пильними та не дайте себе ошукати. // sumy.today