На Сумщині розшукують жінку, яка «попила води» у пенсіонерів на 50 тис. гривень

За допомогою в Охтирський відділ поліції звернувся 78-річний пенсіонер та розповів, що з його схованки в квартирі зникли всі заощадження.

На місці події правоохоронці встановили, що кількома днями раніше до подружжя навідалася невідома жінка і попросила попити води.

Дружина пустила її в квартиру, а чоловік у цей час знаходився у вітальні. І поки господиня набирала воду на кухні, непрохана «гостя» скористалася моментом і викрала 50 000 гривень із сумки, що висіла в коридорі. А напившись води, подякувала і як ніби нічого не сталося, спокійно пішла.

Про те, що пенсіонери стали жертвою злочину, вони зрозуміли тільки за тиждень, коли вони витратили гроші, а на звичному місці в передпокої їх не виявилося.

За даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України і встановлюють особу зловмисниці.

Правоохоронці ще раз радять громадянам не впускати незнайомців, ким би вони не називалися, до своїх домівок. Будьте пильні і розсудливі, а в разі появи поблизу вашого житла будь-яких підозрілих осіб відразу звертайтеся по спецлінії поліції «102», повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області. // Сумські дебати