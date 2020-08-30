На Сумщині СБУ завадила контрабанді ліків і тютюну з Росії на 7 мільйонів гривень

Контрабанду несертифікованих ліків і тютюнових підакцизних товарів із РФ на мільйони гривень блокували співробітники Служби безпеки України у Сумській області.

За даними досудового слідства, незаконні поставки організували мешканці одного з прикордонних населених пунктів разом зі спільниками-росіянами. Ліки російського виробництва, які не пройшли сертифікацію в нашій країні та ефективність яких не доведена, і тютюнові вироби відомих брендів зловмисники переправляли поза встановленими пунктами пропуску через державний кордон. Потім нелегальний товар контрабандисти постачали поштою постійним клієнтам по всій території України.

Напередодні одного із контрабандистів, громадянина Росії, правоохоронці затримали у Великописарівскому районі під час переміщення чергової партії медпрепаратів і тютюнових сумішей на майже 7 мільйонів гривень. Наразі іноземець перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Триває досудове слідство для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших учасників контрабандної схеми.

Заходи із блокування незаконної діяльності проводилися спільно з Сумським прикордонним загоном та працівниками ГУ ДФС в Сумській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

СБУ