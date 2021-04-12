На Сумщині шахрай назвався міським головою і видурив у жінки гроші

Назвавшись у телефонній розмові міським головою, зловмисник переконав літню жительку Шостки перерахувати на банківську картку 9 390 гривень нібито за переоформлення документів на будинок, який та хотіла продати.

З заявою про шахрайство до поліції Шостки звернулася 72-річна місцева жителька.

Вона розповіла, що вдень на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який назвався міським головою. Співрозмовник поцікавився, чи дійсно жінка продає будинок, адже відповідне оголошення розміщене на одному з відомих Інтернет – ресурсів. Пенсіонерка підтвердила інформацію. Тоді чоловік запропонував угоду. Нібито в нього є знайомий, мешканець обласного центру, який хоче придбати цю нерухомість. Проте на переоформлення відповідних документів потрібні гроші, яких тимчасово у покупця не має. Телефонний співрозмовник запропонував жінці перерахувати 9 390 гривень на вказаний ним номер банківської картки для належного оформлення, а вже під час укладення договору у нотаріуса покупець зобов’язується повернути ці гроші. Пенсіонерка засумнівалась, проте ввічливий чоловік став переконувати її, що саме він виступає гарантом у цій угоді.

Повіривши невідомому, жінка перерахувала вказану суму та одразу пішла до міськвиконкому, адже «міський голова» запросив її на зустріч для обговорення деталей купівлі-продажу будинку. Від співробітників міськради вона дізналася, що мер вже кілька днів перебуває у відрядженні, і навряд він міг їй телефонувати.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, в рамках якого проводиться комплекс оперативно-пошукових заходів щодо встановлення зловмисника. // sumypost.com