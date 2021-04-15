На Сумщині ще до 10 років позбавлення волі засуджено рецидивіста, який смертельно помстився знайомому

Конотопською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 54-річного чоловіка, який позбавив життя свого знайомого.

Мова йде про подію, що сталася 8 січня 2021 року в м. Конотоп.

Упродовж дня обвинувачений в компанії іще двох знайомих розпивали спиртні напої. Під час спілкування між обвинуваченим та 31-річним присутнім виникла сварка, під час якої молодший ударив старшого по обличчю. Розуміючи, що молодик має фізичну перевагу, обвинувачений відповідати на місці не став. Однак наступного дня він взяв сокиру і у вечірній час пішов у будинок до свого кривдника. Двері були відчинені, молодик спав на ліжку. Обвинувачений наніс потерпілому не менше 5 ударів сокирою по голові. Від отриманих травм молодик через декілька днів помер у лікарні.

Обвинувачений до цього вже був шість разів засуджений, при цьому двічі за нанесення умисних тяжких ушкоджень своїм опонентам. Більше 20 років він провів у місцях несвободи.

За вирком суду від 13 квітня 2021 року обвинуваченого визнано винним в умисному вбивстві та засуджено до 10 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України).

Сумська обласна прокуратура