На Сумщині так званому кримінальному «авторитету» повідомили про підозру за поширення злочинного впливу

Підозрюваного затримали, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відомо, що чоловік встановив та поширював свій злочинний вплив у регіоні, підтримував зв’язки з представниками криміналітету, організовував виконання злочинів. Крім цього, він координував так званий «злочинний общак» та був причетний до розподілу коштів, отриманих від протиправної діяльності.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Сумській області з колегами-правоохоронцями встановили причетність «авторитета» до виконання злочину на замовлення одного із місцевих мешканців. Зловмисник вимагав кошти від його знайомої за товар, придбаний у неї раніше. При цьому погрожував фізичною розправою та «тероризував» телефонними дзвінками.

23 березня на підставі отриманих доказів слідчі обласного управління поліції повідомили чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 2 ст. 355 (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань).

Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіка, який звертався до «авторитета» по «допомогу», 4 лютого цього року було засуджено до 3-х років позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-3 (звернення за застосуванням злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Сумська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України