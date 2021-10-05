На Сумщині технічного директора ТОВ підозрюють у завданні збитків довкіллю на суму понад ₴430 тисяч

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Охтирської окружної прокуратури повідомили про підозру технічному директору Товариства з обмеженою відповідальністю за неналежне виконання службових обов’язків (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, будучи відповідальним за дотримання вимог екологічного та природоохоронного законодавства на підприємстві, допустив наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Відповідно до розрахунку Державної інспекції з охорони навколишнього природного середовища Сумської області, в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з лютого 2020 року по лютий 2021 року державі заподіяно збитки на суму 430 тисяч гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється співробітниками слідчого відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Відділ комунікації поліції Сумської області