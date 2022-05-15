На Сумщині затримали чоловіка, який незаконно позбавив волі знайомого

Зловмисник закрив у багажному відділенні автомобіля свого знайомого. Однак залишитись невикритим йому не вдалося. Зараз він дає свої покази слідчим.

Учора до роменської поліції надійшло повідомлення від жінки, яка побачила автомобіль, у багажнику якого знаходився чоловік зі слідами крові на обличчі. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Запам’ятавши прикмети автомобіля та водія, співробітники поліції розпочали пошуки. І вже менш ніж за годину правоохоронці встановили автомобіль та розшукали його.

За кермом перебував 24-річний мешканець м. Ромни. У скоєному він зізнався та розповів, що запідозрив знайомого у крадіжці кроля й вирішив самостійно покарати. Тож побачивши 50-річного чоловіка на вулиці, помістив його до багажного відділення свого автомобіля та, проїхавши кілька вулиць, звільнив.

Наразі зловмисника вже затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області